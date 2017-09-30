Киприот Маркос Багдатис стал последним полуфиналистом турнира в Чэнду. В четвертьфинале он в двух сетах обыграл представителя Китайского Тайбэя Лу Яньсюня — 6:3, 6:2.

Поединок продолжался 61 минуту. Багдатис подал навылет 9 раз, совершил 3 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету Лу Яньсюня 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

За выход в финал соревнований в Чэнду Багдатис поспорит с аргентинцем Гидой Пельей, который в четвертьфинале обыграл представителя США Тейлора Фритца (Q).