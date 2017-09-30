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Багдатис стал последним полуфиналистом турнира в Чэнду

30 сентября 2017, суббота. 08:43 Теннис

Киприот Маркос Багдатис стал последним полуфиналистом турнира в Чэнду. В четвертьфинале он в двух сетах обыграл представителя Китайского Тайбэя Лу Яньсюня — 6:3, 6:2.

Поединок продолжался 61 минуту. Багдатис подал навылет 9 раз, совершил 3 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету Лу Яньсюня 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

За выход в финал соревнований в Чэнду Багдатис поспорит с аргентинцем Гидой Пельей, который в четвертьфинале обыграл представителя США Тейлора Фритца (Q).

Чэнду 2017. 1/4 финала
29 сентября 2017 года, пятница. 16:00 МСК
Лу
Яньсюнь
Маркос
Багдатис
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Маркос Багдатис
Новости. Теннис
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