Кербер победила Осаку на старте турнира в Пекине

Немка Анжелика Кербер (10) в первом круге турнира в Пекине оказалась сильнее японки Наоми Осаки со счётом 6:2, 7:5. Поединок продолжался 1 час 28 минут. 29-летняя уроженка Бремена, занимающая 12-е место в рейтинге WТА, не сделала ни эйса, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 и проиграла 2 гейма на своей подаче. Наоми дважды подала навылет и обошлась без двойных.

Во втором круге соперницей Кербер станет либо китаянка Ван Яфань (WC), либо француженка Ализе Корне. Матч Ван Яфань — Корне пройдёт 1 октября.