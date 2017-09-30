Дублёр Карелла Спэйди: поразительно, как Стоун удалось вжиться в образ Кинг

Бывшая 18-я ракетка мира американец Винсент Спэйди рассказал об участии в съёмках фильма «Битва полов», в основу которого легла выставочная встреча между Билли-Джин Кинг и Бобби Риггсом. 43-летний спортсмен выступил в качестве дублёра актёра Стива Каррела, сыгравшего Риггса, а также теннисного консультанта.

«Мы много работали с Эммой Стоун над походкой Кинг, её манерой поведения на корте, держанием ракетки и техникой игры в теннис. Было удивительно и интересно наблюдать, как Эмма менялась с каждой неделей. Она в начале съёмок и через 12 недель — два разных человека. Поразительно, как ей удалось вжиться в образ Кинг. Однажды она никак не могла подстроиться под мяч, который подавал болбой, поэтому я переоделся в мальчика, подающего мячи.

Что касается Карелла, то он был очень уверен в себе и уже обладал хорошей теннисной техникой перед нашей встречей. Мы работали над техническими аспектами. Он учился настолько быстро, что продюсеры во многих моментах выбрали сцены с участием самого Карелла, а не те, где я его дублирую. Было очень интересно поучаствовать в этом проекте», — приводит слова Спэйди официальный сайт АТР.