Истомин стал первым финалистом турнира в Чэнду

Узбекистанец Денис Истомин в полуфинале турнира в Чэнду оказался сильнее японца Юити Сугиты (5) со счётом 6:2, 6:7, 6:0. Поединок продолжался 1 час 38 минут. 31-летний уроженец Оренбурга, занимающий 78-е место в рейтинге АТР, исполнил 11 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 6 брейк-пойнтов из 9 и проиграл 1 гейм на своей подаче. Юити 5 раз подал навылет при 2 двойных.

За второй титул в карьере и первый в текущем сезоне Истомин поспорит либо с аргентинцем Гидо Пельей, либо с киприотом Маркосом Багдатисом.