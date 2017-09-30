Хачанов может сыграть с Надалем на турнире в Пекине, Рублёв встретится с Соком

В Пекине прошла жеребьёвка турнира категории АТР-500, который состоится на харде со 2 по 8 октября. Лидер посева испанец Рафаэль Надаль в первом круге сыграет с французом Люка Пуи, а в случае успеха встретится либо с россиянином Кареном Хачановым, либо с китайцем Ди У (WC).

Россиянин Андрей Рублёв встретится с американцем Джеком Соком, а немец Александр Зверев (2) в стартовом поединке скрестит ракетки с британцем Кайлом Эдмундом.

Ознакомиться с основной сеткой соревнований полностью вы можете на «Чемпионате».