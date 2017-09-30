Квитова обыграла Кр. Плишкову в первом круге соревнований в Пекине

Чешка Петра Квитова (12) в первом круге турнира в Пекине сломила сопротивление своей соотечественницы Кристины Плишковой. Поединок продолжался 1 час 22 минуты и завершился со счётом 6:3, 7:5 в пользу 27-летней уроженка Биловца, занимающей 14-е место в рейтинге WТА. Петра 7 раз подала навылет, допустив 3 двойные ошибки, реализовала 3 брейк-пойнта из 13 и проиграла 1 гейм на своей подаче. Кристина сделала по эйсов и двойных.

Следующей оппоненткой Квитовой станет либо украинка Леся Цуренко, либо победительница квалификации.