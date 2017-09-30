133-я ракетка мира К. Бондаренко завоевала 2-й титул на турнире WТА спустя 9 лет

Украинка Катерина Бондаренко в финале турнира в Ташкенте переиграла венгерку Тимю Бабош (2) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность решающего поединка составила 1 час 26 минут. 31-летняя уроженка Кривого Рога, занимающая 133-е место в рейтинге WТА, четырежды подала навылет, допустила столько же невынужденных ошибок, реализовала 4 брейк-пойнта из 10 и проиграла 2 гейма на своей подаче. Тимя сделала по 2 эйса и двойных.

Для Бондаренко этот титул стал вторым в карьере на турнирах WТА. Впервые она стала сильнейшей на соревнованиях в Бирмингеме в 2008 году.