Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Севастова на турнире в Пекине

Россиянка Мария Шарапова (WC) в первом круге турнира в Пекине встретится с латвийкой Анастасией Севастовой (16). Поединок начнётся в 14:30 по московскому времени. Единственный очный матч между этими соперницами состоялся в четвёртом круге Открытого чемпионата США – 2017, когда Анастасия победила со счётом 5:7, 6:4, 6:2. Встреча прошла 3 сентября.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи.

Следующей оппоненткой лучшей теннисистки в этой паре станет либо россиянка Екатерина Макарова, либо победительница квалификации.