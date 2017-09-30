Халеп стартовала с трёхсетовой победы на турнире в Пекине

Румынка Симона Халеп (2) начала выступление на турнире в Пекине с победы над американкой Элисон Риске со счётом 6:3, 3:6, 6:2. Продолжительность поединка составила 2 часа 12 минут. 26-летняя уроженка Констанцы, занимающая второе место в рейтинге WТА, сделала 3 эйса, 4 двойные ошибки, 5 брейков и проиграла 3 гейма на своей подаче. Следующей соперницей Симоны станет либо словачка Магдалена Рыбарикова, либо канадка Эжени Бушар (WC).
Также барьер первого круга преодолели румынка Сорана Кырстя и австралийка Дарья Гаврилова.