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Хингис и Чань Юнжань выиграли турнир в Ухане в парном разряде

30 сентября 2017, суббота. 14:53 Теннис

Швейцарка Мартина Хингис и Чань Юнжань (1) из Тайваня в финале турнира в Ухане в парном разряде переиграли японку Шуко Аояму и китаянку Ян Чжаосюань со счётом 7:6 (7:5), 3:6, [10:4]. Продолжительность решающей встречи составила 1 час 45 минут.

Для 28-летней Чань Юнжань этот титул стал 26-м в карьере на турнирах WТА в парном разряде и девятым в текущем сезоне, а 37-летняя Хингис выиграла 62-й трофей в общей сложности и восьмой в 2017 году.

Мартина и Чань являются второй и третьей ракетками мира в паре соответственно.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мартина Хингис
Новости. Теннис
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