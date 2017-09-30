Хингис и Чань Юнжань выиграли турнир в Ухане в парном разряде

Швейцарка Мартина Хингис и Чань Юнжань (1) из Тайваня в финале турнира в Ухане в парном разряде переиграли японку Шуко Аояму и китаянку Ян Чжаосюань со счётом 7:6 (7:5), 3:6, [10:4]. Продолжительность решающей встречи составила 1 час 45 минут.

Для 28-летней Чань Юнжань этот титул стал 26-м в карьере на турнирах WТА в парном разряде и девятым в текущем сезоне, а 37-летняя Хингис выиграла 62-й трофей в общей сложности и восьмой в 2017 году.

Мартина и Чань являются второй и третьей ракетками мира в паре соответственно.