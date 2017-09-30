Гоффен стал первым финалистом турнира в Шэньчжэне

Бельгиец Давид Гоффен (2) в полуфинале турнира в Шэньчжэне сломил сопротивление швейцарца Генри Лааксонена со счётом 7:5, 5:7, 6:3. Продолжительность поединка составила 2 часа 16 минут. 26-летний уроженец Рокура, занимающий 12-е место в рейтинге АТР, 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки, выиграл 2 гейма на подаче оппонента и позволил сопернику сделать 1 брейк.

За третий титул в карьере и первый в текущем сезоне Гоффен поспорит либо с украинцем Александром Долгополовым (5), либо с боснийцем Дамиром Джумхуром (6).