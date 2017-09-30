Долгополов сыграет с Гоффеном в финале соревнований в Шэньчжэне

Украинец Александр Долгополов (5) в полуфинале турнира в Шэньчжэне оказался сильнее боснийца Дамира Джумхура со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. 28-летний киевлянин, занимающий 53-е место в рейтинге, исполнил 8 эйсов, допустил 3 двойные ошибки, сделал 2 брейка и не проиграл ни гейма на своей подаче. Дамир 1 раз подал навылет и обошёлся без двойных.

За четвёртый титул в карьере и второй в этом сезоне Долгополов поспорит с бельгийцем Давидом Гоффеном (2), одолевшим швейцарца Генри Лааксонена.