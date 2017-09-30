Гарсия завоевала титул на турнире в Ухани, обыграв Барти

Французская теннисистка Каролин Гарсия выиграла турнир в Ухани. В финале соревнований Гарсия в трёх сетах обыграла Эшли Барти из Австралии со счётом 6:7, 7:6, 6:2. Матч продолжался 2 часа 43 минуты. Гарсия 6 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовла 8 из 16 брейк-пойнтов. На счету Барти 4 эйса, 3 ошибки на подаче и 6 брейков. Теннисистки впервые встречались друг с другом во взрослом разряде.

Выиграв турнир в Ухани, 20-я ракетка мира, 23-летняя Гарсия, завоевала 4-й титул в карьере, первый – в сезоне-2017.