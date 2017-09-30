Шарапова за три часа переиграла Севастову в матче первого круга в Пекине

Россиянка Мария Шарапова (WC) пробилась во второй круг турнира серии Premier Mandatory в Пекине, в трёх сетах обыграв латвийку Анастасию Севастову (16) — 7:6 (7:3), 5:7, 7:6 (9:7). По ходу встречи Шарапова отыграла один матчбол и реализовала матчбол с четвёртой попытки. Помимо этого, Мария дважды не подала на матч в решающей партии.



Поединок продолжался 3 часа 6 минут. Шарапова 11 раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Севастовой 5 эйсов, 4 двойные и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.



Следующей соперницей Шараповой станет или соотечественница, Екатерина Макарова, или американка Дженнифер Брэйди.



«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этого поединка.