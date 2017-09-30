100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Шарапова за три часа переиграла Севастову в матче первого круга в Пекине

30 сентября 2017, суббота. 17:53 Теннис

Россиянка Мария Шарапова (WC) пробилась во второй круг турнира серии Premier Mandatory в Пекине, в трёх сетах обыграв латвийку Анастасию Севастову (16) — 7:6 (7:3), 5:7, 7:6 (9:7). По ходу встречи Шарапова отыграла один матчбол и реализовала матчбол с четвёртой попытки. Помимо этого, Мария дважды не подала на матч в решающей партии.

Поединок продолжался 3 часа 6 минут. Шарапова 11 раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Севастовой 5 эйсов, 4 двойные и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Следующей соперницей Шараповой станет или соотечественница, Екатерина Макарова, или американка Дженнифер Брэйди.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этого поединка.

Пекин (ж) 2017. 1-й круг
30 сентября 2017 года, суббота. 14:30 МСК
Анастасия
Севастова
Мария
Шарапова
6:7 7:5 5:5
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анастасия Севастова Мария Шарапова
Новости. Теннис
30 сентября 2017, суббота
17:53 Шарапова за три часа переиграла Севастову в матче первого круга в Пекине
17:37 Гарсия завоевала титул на турнире в Ухани, обыграв Барти
16:52 Кузнецова сыграет с Арруабарреной, а Веснина — с Линетт в Пекине
16:19 Долгополов сыграет с Гоффеном в финале соревнований в Шэньчжэне
15:43 Касаткина победила Вихлянцеву и может сыграть с Кузнецовой в Пекине
15:36 Гоффен стал первым финалистом турнира в Шэньчжэне
15:24 Главачкова и Бабош выиграли турнир в Ташкенте в парном разряде
14:53 Хингис в свой день рождения выиграла турнир в Ухане в парном разряде
13:52 Багдатис стал соперником Истомина по финалу турнира в Чэнду
13:40 Павлюченкова отдала лишь 2 гейма Дэвис и может сыграть с Возняцки в Пекине
13:33 Халеп стартовала с трёхсетовой победы на турнире в Пекине
13:01 Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Севастова на турнире в Пекине
11:56 133-я ракетка мира К. Бондаренко завоевала 2-й титул на турнире WТА спустя 9 лет
11:27 Квитова обыграла Кр. Плишкову в первом круге соревнований в Пекине
11:21 Хачанов может сыграть с Надалем на турнире в Пекине, Рублёв встретится с Соком
11:10 Истомин стал первым финалистом турнира в Чэнду
10:49 Дублёр Карелла Спэйди: поразительно, как Стоун удалось вжиться в образ Кинг
10:23 Медведев сыграет с Долгополовым в первом круге турнира в Токио
09:48 Кербер победила Осаку на старте турнира в Пекине
09:28 Гоффен: я очень хорошо двигался и подавал в матче с Янгом
08:43 Багдатис стал последним полуфиналистом турнира в Чэнду
06:10 Победы Барти и Гарсии — в обзорах полуфиналов турнира в Ухане
06:05 Обзор матча Бабош — Соболенко в Ташкенте
00:45 Гарсия: я давно не играла в финалах. Вновь выйти туда — отличное чувство
00:21 Кузнецов не справился с Гомбошем в четвертьфинале челленджера в Орлеане
29 сентября 2017, пятница
23:41 Касаткина завершила трёхлетнее сотрудничество с тренером Платеником
22:52 Трамп: мой любимый спортсмен — Надаль, он всегда хочет побеждать
21:32 Федерер: я совсем не тренирую приём, а в женском теннисе он важнее подачи
20:44 Аояма и Ян вышли в финал турнира в Ухане на отказе Барти и Деллакуа
19:46 Кузнецова: с Пекином у меня связаны отличные воспоминания
18:55 Села снялся с матча с Долгополовым из-за иудейского религиозного праздника
17:56 Халеп: на China Open я обычно выкладываюсь на 100% в каждом матче
16:13 Лидер посева А. Зверев проиграл Джумхуру в четвертьфинале турнира в Шэньчжэне
16:11 Гарсия победила Саккари и сыграет с Барти в финале турнира в Ухане
16:00 Пелья вышел в полуфинал турнира в Чэнду
15:44 Барти: даже если проиграю в финале, это всё равно будет чертовски хорошая неделя
14:22 Гоффен вышел в полуфинал турнира в Шэньчжэне, победив Янга
14:07 Барти отдала всего три гейма Остапенко в полуфинале турнира в Ухане
13:56 Истомин одолел Доналдсона в четвертьфинале турнира в Чэнду
13:46 Хромачёва и Сойлу проиграли в полуфинале турнира в Ташкенте в парном разряде
13:41 Звонарёва снялась по ходу матча с Бондаренко в полуфинале турнира в Ташкенте
13:01 Деллакуа: я восхищаюсь Энди Марреем
12:53 Села снялся по ходу матча с Долгополовым на турнире в Шэньчжэне
11:31 Лааксонен стал первым полуфиналистом турнира в Шэньчжэне
11:04 34-летняя Бовина не смогла выйти в четвертьфинал турнира ITF в Темплтоне
Все новости RSS
Партнерский контент