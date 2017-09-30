Гарсия: горжусь тем, как билась в финале, и всей проделанной перед этим работой

Француженка Каролин Гарсия, завоевавшая титул на турнире серии Premier 5 в Ухане, прокомментировала успех и волевую победу в финале над австралийкой Эшли Барти.



«Очень счастлива и горжусь тем, как билась сегодня, горжусь всей работой, которую проделала на пути к успеху. Раньше у меня нередко бывали трудности с тем, чтобы провести несколько хороших матчей подряд, но здесь мне это удалось.



Конечно, провести на корте почти три часа тяжело, но я завоевала титул, а это всегда особенные ощущения. К тому же я выиграла Premier 5, что делает успех слаще. Впрочем, мне ценен любой титул. Именно ради таких моментов мы все упорно тренируемся. Всегда нужно биться до самого конца и пытаться найти выход из любой ситуации. Если не находишь, значит, нужно больше работать.



Мне было очень приятно сыграть с Эшли. Очень рада, что она вернулась в теннис. Туру нужны такие талантливые теннисистки. Она прошла через очень непростой период, и здорово, что теперь она снова играет в туре. Уверена, в будущем нас ожидает много битв. У нас наверняка всегда будут упорные поединки, но я всегда буду рада встречаться с ней на корте», — цитирует Гарсию официальный сайт WTA.

Гарсия завоевала титул на турнире в Ухани, обыграв Барти