Барти: обидно проиграть в финале, но что делать — такие вот пироги

Австралийка Эшли Барти, дважды не подавшая на матч в финале турнира в Ухане против француженки Каролин Гарсии, прокомментировала поединок.



«Моя подача подвела, когда подавала на матч. Первая подача меня покинула. Я была в нескольких очках от титула, но не смогла дойти до победы. Я пыталась делать всё как нужно, но не смогла. Конечно, обидно пройти так далеко и не завоевать титул, но что делать — такие вот пироги.



Чертовски упорный матч. Мы с Каро дружим, и я бы не хотела сыграть в этом финале ни с кем другим. Считаю, мы показали теннис очень высокого уровня. Мне кое-что не удалось в третьем сете, а также в концовке второго, но нужно отдать должное Каро, она сумела поменять некоторые элементы игры и победить. Рада за неё. Уверена, её ждёт ещё немало громких побед», — приводит слова Барти официальный сайт WTA.