Возняцки стала шестой участницей Итогового чемпионата WTA — 2017

Датчанка Каролина Возняцки официально квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре. В результате выделения среди учитываемых в чемпионской гонке турниров слота под Пекин, носящий статус обязательного соревнования, Возняцки потеряла часть очков и опустилась на шестое место, пропустив вперёд американку Винус Уильямс. Именно с этим было связано то, что Уильямс отобралась в Сингапур раньше Возняцки, хотя на прошлой неделе в активе Каролины было больше очков в нынешнем сезоне, чем у Винус.



Сама Возняцки пока не стартовала в Пекине, но гарантировала себе путёвку в Сингапур благодаря очередному поражению француженки Кристины Младенович, занимающей десятое место в чемпионской гонке.



«Я очень рада, что смогла снова отобраться на WTA Tour Finals. С этим турниром у меня связаны отличные воспоминания, особенно с 2010 годом, когда я победила в Дохе. С нетерпением жду возвращения в Сингапур и надеюсь показать там свой лучший теннис на глазах великолепных болельщиков», — цитирует Возняцки официальный сайт WTA.



Ранее участие в Итоговом чемпионате обеспечили Гарбинье Мугуруса, Симона Халеп, Каролина Плишкова, Элина Свитолина и Винус Уильямс. Следующей, скорее всего, квалифицируется Елена Остапенко.