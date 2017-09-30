Касаткина: вместе с Платеником мы достигли множества вершин

Россиянка Дарья Касаткина прокомментировала прекращение работы со своим тренером Владимиром Платеником.



«Спустя три года наша совместная работа с Владо Платеником подошла к концу. Это было великолепное время, и мы вместе достигли множества вершин. Это сотрудничество было важным и продуктивным, оно дало мне неоценимый опыт. Я хочу поблагодарить Владо за его поддержку, за то, что он всегда был на моей стороне, и пожелать ему всего самого хорошего в будущем», — написала Касаткина в своём «инстаграме».