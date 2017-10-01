Физиотерапевт Джоковича: у Новака была серьёзная травма, но он жаждет вернуться

Улисес Бадьо, новый физиотерапевт Новака Джоковича, рассказал о настрое серба на возвращение, а также поделился отношением к тренирующему экс-первую ракетку мира Андре Агасси.



«У Новака была серьёзная травма, и мы контролируем процесс восстановления. На её лечение нужно время. Принятое решение о завершении выступлений в этом сезоне дало нам это время, позволило не форсировать события. Но он жаждет вернуться в тур.



Агасси? Я читал его книгу, она весьма эмоциональна. Теперь я общаюсь с ним лично, и могу сказать, что он очень харизматичный человек», — приводит слова Бадьо Tennis.com.