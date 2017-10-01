Бондаренко: очень устала после трёх матчей за день, но в финале отдала все силы

31-летняя украинка Катерина Бондаренко поделилась эмоциями после завоевания второго одиночного титула WTA в карьере. В финале Ташкента она обыграла венгерку Тимю Бабош со счётом 6:4, 6:4.



«Я очень устала после проведённых накануне трёх матчей (двух в одиночке и одного в паре — прим. „Чемпионата“), но сказала себе, что это последний день и нужно отдать все силы, которые у меня остались. Эта победа очень много для меня значит. Я тренировалась каждый день, в последние две недели со мной был тренер, который помогал мне. Я дважды доходила здесь до четвертьфинала, так что у меня был определённый опыт выступлений в Ташкенте. Я была здесь со среды прошлой недели, готовилась, но и не думала, что завоюю титул.



Когда я повела в счёте во втором сете, то осознала, что у меня есть реальный шанс победить. У меня не очень хорошо шла подача, но, к счастью, мне удалось выиграть. Я очень рада вернуться в первую сотню, из которой вылетела после Уимблдона», — приводит слова Бондаренко официальный сайт WTA.