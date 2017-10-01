Гоффен: Лааксонен — боец, это был тяжёлый матч

Бельгиец Давид Гоффен прокомментировал победу над швейцарцем Генри Лааксоненом в полуфинале турнира ATP 250 в Шэньчжэне со счётом 7:6 (9:7), 5:7, 6:3.



«Я немного устал. Раньше я никогда не играл с ним. Он цепкий боец. Это был тяжёлый матч, особенно второй сет. Я рад, что удачно начал решающую партию, но он всё равно боролся до самого конца. Теперь мне нужно отдохнуть и подготовиться к финалу», — цитирует Гоффена официальный сайт ATP.

Соперником Давида по финальному матчу станет украинец Александр Долгополов.