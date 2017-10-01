Долгополов: мне очень повезло, что в матче с Джумхуром у меня здорово шла подача

Украинец Александр Долгополов прокомментировал победу над боснийцем Дамиром Джумхуром в полуфинале турнира в Шэньчжэне, приехавшим сюда сразу после завоевания дебютного титула ATP в Санкт-Петербурге, а также поделился ожиданиями от финального поединка с бельгийцем Давидом Гоффеном.



«Он выдал невероятную победную серию, так что я был готов к тяжёлому матчу. Я знал, что придётся много бегать и много бить по мячу. На самом деле мне очень повезло, что в этом матче у меня так здорово шла подача.



В финале я, скорее всего, постараюсь сыграть агрессивнее. Давид — очень сильный соперник. Здорово, что он возвращается на свой уровень. Я просто выйду на корт и буду биться», — приводит слова Долгополова официальный сайт ATP.