Победы Шараповой, Кербер, Квитовой и Халеп — в обзоре матчей турнира в Пекине

На турнире серии Premier Mandatory в Пекине состоялись матчи первого круга. Россиянка Мария Шарапова в непростом продолжительном матче обыграла латвийку Анастасию Севастову (7:6 (7:3), 5:7, 7:6 (9:7)).



Немка Анжелика Кербер оказалась сильнее японки Наоми Осаки (6:2, 7:5), теннисистка из Чехии Петра Квитова сломила сопротивление своей соотечественницы Кристины Плишковой (6:3, 7:5 ), а румынка Симона Халеп начала выступление на турнире в Пекине с победы над американкой Элисон Риске (6:3, 3:6, 6:2).



Предлагаем вашему вниманию видеообзор матчей первого круга турнира в Пекине.

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