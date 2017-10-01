Гарсия завоевала титул на турнире в Ухане, победив Барти, — обзор встречи

Французская теннисистка Каролин Гарсия выиграла турнир в Ухане. В финале соревнований Гарсия в трёх сетах обыграла Эшли Барти из Австралии со счётом 6:7, 7:6, 6:2. Для победы француженке потребовались 2 часа 43 минуты.



Выиграв турнир в Ухане, 20-я ракетка мира, 23-летняя Гарсия завоевала четвёртый титул в карьере и первый — в сезоне-2017.



Предлагаем вашему вниманию видеообзор финального противостояния турнира.

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