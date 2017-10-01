Стосур и Чжан Шуай с побед стартовали на турнире в Пекине

Австралийка Саманта Стосур начала выступление на турнире в Пекине с победы над чешкой Катержиной Синяковой со счётом 6:3, 6:2. Поединок продолжался 1 час 12 минут. 33-летняя уроженка Брисбена, занимающая 44-е место в рейтинге WТА, исполнила три эйса, обошлась без двойных ошибок, реализовала пять брейк-пойнтов из 11 и проиграла два гейма на своей подаче.

Следующей оппоненткой Стосур станет латвийка Елена Остапенко (9). Также во второй круг пробилась китаянка Чжан Шуай, одолевшая Юлию Путинцеву из Казахстана.