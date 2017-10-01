Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Брэйди на турнире в Пекине

Россиянка Екатерина Макарова в первом круге турнира в Пекине сыграет с американкой Дженнифер Брэйди (Q). Поединок начнётся в 10:30 по московскому времени. Ранее соперницы между собой не играли.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

На данный момент 29-летняя Екатерина занимает 35-е место в рейтинге WТА, а её 22-летняя оппонентка является 66-й ракеткой мира. Победительница этого противостояния за выход в третий круг поспорит с россиянкой Марией Шараповой, одолевшей накануне латвийку Анастасию Севастову.