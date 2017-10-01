Федерер: на роль меня подошли бы ди Каприо, Дэймон или парень, игравший Бонда

Швейцарец Роджер Федерер рассказал, кого считает идеальным кандидатом на роль себя в потенциальном фильме о его соперничестве с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Честно говоря, я не уверен, что кто-то решит снять фильм про меня и Рафу. Но если это произойдёт, то, на мой взгляд, на мою роль лучше всего подходит Леонардо ди Каприо. Он недавно получил „Оскар“ и снимается в отличных фильмах. Также меня, наверное, могли бы сыграть Мэтт Дэймон или тот парень, который играл Джеймса Бонда», — приводит слова Федерера Tennis World.