Эрлих и Куреши завоевали титул на турнире в Чэнду в парном разряде

Израильтянин Джонатан Эрлих и пакистанец Айсам-Уль-Хак Куреши в финале парного разряда турнира в Чэнду оказались сильнее новозеландца Маркуса Даниэля и бразильца Марсело Демолинера со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Продолжительность решающей встречи составила 1 час 29 минут.

Для 40-летнего Эрлиха этот титул стал 19-м в карьере и первым в нынешнем сезоне на турнирах АТР в парном разряде, а 37-летний Куреши выиграл 16-й трофей в общей сложности и пятый в 2017 году. Джонатан и Айсам-Уль-Хак занимают 105-е и 29-е места в парном рейтинге АТР соответственно.