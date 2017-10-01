Текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Арруабаррена в Пекине

Россиянка Светлана Кузнецова (7) начнёт выступление на турнире в Пекине матчем с испанкой Ларой Арруабарреной (Q). Поединок начнётся в 12:00 по московскому времени. Единственный очный матч между этими соперницами состоялся в 2011 году и завершился разгромной победой Светланы.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию матча Кузнецова — Арруабаррена в Пекине.

Победительницу этого противостояния во втором круге уже ждёт россиянка Дарья Касаткина, переигравшая накануне ещё одну представительницу России Наталью Вихлянцеву.