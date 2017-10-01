Возняцки стала соперницей Павлюченковой по втором кругу турнира в Китае

Датчанка Каролина Возняцки (5) в первом круге турнира в Пекине сломила сопротивление китаянки Ван Цян со счётом 6:1, 6:7 (4:7), 6:1. Поединок продолжался 1 час 55 минут. 27-летняя уроженка Оденсе, занимающая шестое место в рейтинге WТА, реализовала пять брейк-пойнтов из 12 и проиграла один гейм на своей подаче.

Следующей соперницей Возняцки станет россиянка Анастасия Павлюченкова.

В другом матче первого круга полька Агнешка Радваньска (11) взяла верх над немкой Кариной Виттёфт (Q) — 7:5, 6:3 и за выход в 1/8 финала поспорит с китаянкой Чжан Шуай.