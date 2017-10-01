Пейя и Рам выиграли турнир в Шэньчжэне в паре

Австриец Александр Пейя и американец Раджив Рам (2) в финале турнира в Шэньчжэне в парном разряде оказались сильнее хорвата Николы Мектича и американца Николаса Монро (1) со счётом 6:3, 6:2. Решающая встреча продолжалась 1 час 12 минут.

37-летний Пейя завоевал 15-й титул на соревнованиях АТР в паре в парном разряде в карьере и первый в нынешнем сезоне, а для 33-летнего Рама этот трофей стал 14-м в общей сложности и четвёртым в 2017 году. Раджив располагается на 15-й позиции в парном рейтинге, а Александр — на 71-й.