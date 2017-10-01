Кузнецова в трёх сетах уступила Арруабаррене в первом круге турнира в Пекине

Россиянка Светлана Кузнецова (7) в трёх сетах проиграла испанке Ларе Арруабаррене (Q) в первом раунде турнира серии Premier Mandatory в Пекине — 7:6 (7:2), 5:7, 1:6. Отметим, что и здесь, и в Ухане Кузнецову беспокоила левая рука — она не могла нормально выполнять двуручный бэкхенд, либо выполняя слева резаные удары, либо пробивая одной рукой.



Поединок продолжался 2 часа 23 минуты. Арруабаррена ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и использовала шесть брейк-пойнтов из 13. На счету Кузнецовой семь эйсов, семь двойных и трёх реализованных брейк-пойнтов из 16.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.



Следующей соперницей испанской теннисистки станет россиянка Дарья Касаткина.