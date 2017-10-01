Младенович не выступит на турнире в Гонконге из-за травмы колена

Француженка Кристина Младенович, потерпевшая девять поражений кряду на турнирах WТА в одиночном разряде, рассказала, что не выступит на соревнованиях в Гонконге.

«Из-за проблем с коленом, начавшихся на Уимблдоне, я вынуждена сообщить, что пропущу парный турнир в Пекине и соревнованиях в Гонконге. Я прошу прощения у болельщиков, которые хотели посмотреть на мою игру, но я сделаю всё, чтобы как можно скорее вернуться на корт полностью здоровым. Спасибо моей команде и всем болельщикам за слова поддержки. Это значит для меня всё», — рассказала Младенович на своей странице в сети «Твиттер».