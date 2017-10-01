Гоффен победил Долгополова в финале турнира в Шэньчжэне

Бельгиец Давид Гоффен (2) стал победителем турнира в Шэньчжэне. В финале 26-летний уроженец Рокура, занимающий 12-е место в рейтинге АТР, оказался сильнее украинца Александра Долгополова со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3. Продолжительность поединка составила 2 часа 3 минуты. Давид исполнил 15 подач навылет, обошёлся без двойных ошибок, реализовал четыре брейк-пойнта из девяти и проиграл два гейма на своей подаче. Александр сделал 10 эйсов при трёх двойных.

Для Гоффена этот титул стал третьим в карьере и первым в нынешнем сезоне.