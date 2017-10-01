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Свитолина отыграла все 9 брейк-пойнтов и вышла во второй круг турнира в Китае

1 октября 2017, воскресенье. 15:59 Теннис

Украинка Элина Свитолина (3) начала выступление на турнире WТА в Пекине обыграла китаянку Чжу Линь (WC) со счётом 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. 23-летняя уроженка Одессы, занимающая третье место в рейтинге WТА, исполнила пять эйсов, допустила две двойные ошибки, отыграла все девять брейк-пойнтов и выиграла три гейма на подаче оппонентки. Чжу Линь сделала один эйс при трёх двойных.

Следующей соперницей Свитолиной станет австралийка Эшли Барти, для которой этот матч станет первым на нынешних соревнованиях.

Пекин (ж) 2017. 1-й круг
01 октября 2017 года, воскресенье. 14:40 МСК
Элина
Свитолина
Чжу
Линь
6:3 6:2
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Элина Свитолина
Новости. Теннис
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