Свитолина отыграла все 9 брейк-пойнтов и вышла во второй круг турнира в Китае

Украинка Элина Свитолина (3) начала выступление на турнире WТА в Пекине обыграла китаянку Чжу Линь (WC) со счётом 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. 23-летняя уроженка Одессы, занимающая третье место в рейтинге WТА, исполнила пять эйсов, допустила две двойные ошибки, отыграла все девять брейк-пойнтов и выиграла три гейма на подаче оппонентки. Чжу Линь сделала один эйс при трёх двойных.

Следующей соперницей Свитолиной станет австралийка Эшли Барти, для которой этот матч станет первым на нынешних соревнованиях.