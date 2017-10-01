Шаповалов не успел получить рабочую визу для выступления на турнире в Токио

Канадец Денис Шаповалов рассказал, почему не смог принять участия в турнире в Токио, который стартует на харде в понедельник, 2 октября.

«Хотел бы поблагодарить турнир в Токио и директора за „уайлд-кард“ в квалификацию соревнований. Мне жаль, что не удалось вовремя получить необходимую рабочую визу для участия в турнире, на котором я очень хотел выступить. Это моё первое путешествие в Японию, и я наслаждаюсь каждой минутой пребывания здесь. Надеюсь, в ближайшие годы я вернусь в Японию, чтобы играть в АТР», — написал Шаповалов на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть фотографию вы можете в «инстаграме» Дениса Шаповалова.