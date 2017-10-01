Никулеску разгромила идущую 8-й в чемпионской гонке Конту в первом круге Пекина

Румынка Моника Никулеску разгромила британку Йоханну Конту (6) на старте турнира серии Premier Mandatory в Пекине — 6:1, 6:2.



Поединок продолжался 1 час 5 минут. Никулеску ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку, сделала 8 виннеров и 6 невынужденных ошибок, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Конты 16 ударов навылет, 38 неточностей и 1 упущенный брейк-пойнт. Ни эйсов, ни двойных у неё не было.



Следующей соперницей Никулеску станет либо китаянка Пэн Шуай, либо американка Шелби Роджерс.