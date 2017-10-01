Багдатис: у меня были болевые спазмы в спине, которые вынудили меня сняться

Киприот Маркос Багдатис рассказал о характере своей травмы, вынудившей его сняться с финала турнира ATP 250 в Чэнду после пяти геймов.



«На протяжении всей недели меня беспокоила небольшая боль в спине, но поздно вечером после полуфинала у меня были болевые спазмы. Утром, когда я встал, было то же самое, а после разминки ситуация ещё ухудшилась. Физиотерапевт ATP работал со мной около полутора часов. Я смог нормально провести три или четыре гейма, а затем спазмы вернулись. У меня и раньше бывали проблемы со спиной, но не такие серьёзные.



Конечно, я расстроен, что турнир завершился таким образом, но всё равно было здорово выйти в финал. Хочу поблагодарить всех организаторов соревнований, они отлично делают свою работу. Мне нравится это место, и я надеюсь вернуться сюда в следующем году», — приводит слова Багдатиса официальный сайт ATP.

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