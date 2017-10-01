Гоффен: этот титул для меня особенный — он первый после травмы

Бельгиец Давид Гоффен поделился эмоциями после победы над украинцем Александром Долгополовым в финале турнира в Шэньчжэне со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.



«Этот титул для меня особенный — первый после травмы, а возвращаться после травм всегда тяжело. Я уже сумел помочь Бельгии пробиться в финал Кубка Дэвиса, а теперь завоевал третий титул в карьере. Это очень многое значит, я по-настоящему счастлив.



В начале второй партии у меня были шансы на приёме, но затем он заиграл очень здорово. Мне удалось добраться до тай-брейка, который он провёл на высочайшем уровне. А в третьей партии я здорово подавал. Мне удавалось держать концентрацию, несмотря даже на небольшую усталость. В концовке я провёл два очень хороших гейма и добился победы», — цитирует Гоффена официальный сайт ATP.