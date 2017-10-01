Долгополов: в целом Гоффен играл в этом матче лучше, чем я

Украинец Александр Долгополов прокомментировал результат финального матча турнира серии ATP 250 в Шэньчжэне против бельгийца Давида Гоффена, который он проиграл в трёх сетах — 4:6, 7:6 (7:5), 3:6. Во второй партии Долгополов вёл со счётом 5:1, но в итоге сумел победить лишь на тай-брейке.



«Конечно, мне хотелось легче победить во втором сете, но у меня возникли проблемы с тем, чтобы завершить партию в свою пользу. В целом же, думаю, он играл лучше, чем я. Тем не менее я хорошо провёл эту неделю», — приводит слова Долгополова официальный сайт ATP.