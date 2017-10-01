Никулеску: я сыграла с Контой именно так, как хотела. Сегодня всё было идеально

Румынка Моника Никулеску, разгромившая британку Йоханну Конту со счётом 6:1, 6:2, прокомментировала эту победу и поделилась воспоминаниями, связанными с турниром в Пекине.



«Я впервые в этом году победила соперницу из топ-10. Я рада и этому, и тому, какую игру показала. Я здорово действовала в обороне, как стена, и была уверена в себе. Мне удавались очень низкие резаные удары, а с бэкхенда я била глубоко и высоко. Именно так я хотела играть, и сегодня всё получилось идеально.



Мне нравится играть в Пекине, я всегда хорошо здесь выступала. Помню, как в 2011 году, когда я дошла до полуфинала, я ждала, на кого попаду после квалификации. Было четыре варианта, и одной из соперниц могла стать Ли На. Я надеялась, что попаду на кого-нибудь ещё, но, конечно, мне досталась именно она. Атмосфера на корте была невероятной, на трибунах яблоку было негде упасть. Помню, что я не нервничала, совсем не чувствовала давления — и выиграла со счётом 6:4, 6:0. Конечно, с тех пор у меня остались отличные воспоминания об этих соревнованиях», — цитирует Никулеску официальный сайт WTA.

Никулеску разгромила идущую 8-й в чемпионской гонке Конту в первом круге Пекина