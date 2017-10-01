Свитолина: рада, что уверенно стартовала, и с нетерпением жду игры с Барти

Украинка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над китаянкой Чжу Линь в первом круге турнира Premier Mandatory в Пекине со счётом 6:3, 6:2, а также поделилась ожиданиями от встречи с австралийкой Эшли Барти во втором раунде.



«Я очень рада вернуться в тур и показать хороший теннис. Это мой первый турнир после US Open, и это были отличные ощущения. Я рада, что уверенно провела этот матч, и с нетерпением жду следующего поединка.



Всегда нелегко играть с теннисисткой, которая выступает на домашнем турнире. Разумеется, фанаты активно болели за неё, хотели, чтобы она победила. Но я была сконцентрирована на игре, внимательно подходила к каждому очку, и это помогло мне.



Мы с Барти играли несколько раз — на Кубке Федерации, потом на Уимблдоне. Оба матча были упорными. Я знаю её игровой стиль — агрессивный, с хорошей подачей. Знаю, чего мне ждать, и постараюсь максимально хорошо подготовиться к матчу», — приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.