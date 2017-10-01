Кузнецова: травма, которую получила на US Open, не даёт играть в полную силу

Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала своё поражение от испанки Лары Арруабаррены в первом круге турнира в Пекине.

«Хотелось бы выразить благодарность болельщикам, команде и друзьям за поддержку в этот нелёгкий период. Травма, которую я получила на US Open, не даёт мне играть в полную силу. Но всё же очень хотелось попробовать свои силы и подстроить игру, чтобы была возможность играть дальше и совершенствоваться. Ведь отказаться всегда успеем. Теперь настало время как можно быстрее восстановиться. Спасибо», — написала Кузнецова на своей странице в «Инстаграм».

Фото доступно на странице Светланы Кузнецовой в «Инстаграм».