Ван Цян: я не смогла воспользоваться своими шансами против Возняцки

Китайская теннисистка Ван Цян рассказала о своём поражении от датчанки Каролины Возняцки (5) в первом круге турнира в Пекине.

«Это невероятное чувство — выступать на такой большой арене в моей стране. Думаю, что во второй партии я играла на очень хорошем уровне, но в решающем сете соперница сыграла лучше, была морально сильнее меня. Я же не смогла воспользоваться своими шансами в первом и третьем сетах», — цитирует Ван Цян пресс-служба WTA.

Следующей соперницей Возняцки станет россиянка Анастасия Павлюченкова.