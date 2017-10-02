Баутиста-Агут уверенно стартовал на турнире в Пекине

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (5) вышел во второй круг турнира в Пекине, призовой фонд которого превышает $ 3 млн. В первом раунде пятый сеяный уверенно разобрался с китайцем Чжан Цзэ (WC) — 6:1, 6:3.

Поединок продолжался 1 час. Баутиста-Агут подал навылет 4 раза, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету китайского теннисиста 4 эйса, 5 двойных ошибок и 2 упущенных брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал Роберто сыграет с победителем пары Марсель Гранольерс (Испания) — Аляж Бедене (Великобритания).