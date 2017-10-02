Остапенко стала восьмой ракеткой мира, Звонарёва вошла в топ-200

В обновлённом рейтинге WTA от 2 октября латвийская теннисистка Елена Остапенко поднялась на восьмую строчку. Лучшая из россиянок, Светлана Кузнецова, опустилась на девятую позицию. Её соотечественница Вера Звонарёва расположилась на 198-й строчке.
Рейтинг WTA. 2 октября
1 (1). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6245.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5645.
3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5640.
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5605.
5 (5). Винус Уильямс (США) — 4652.
6 (6). Каролина Возняцки (Дания) — 4640.
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4435.
8 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 4130.
9 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4115.
10 (9). Доминика Цибулкова (Словакия) — 3330.
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20 (21). Елена Веснина (Россия) — 2190…
21 (19). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2190...
33 (35). Екатерина Макарова (Россия) — 1605…
34 (31). Дарья Касаткина (Россия) — 1595…
66 (64). Наталья Вихлянцева (Россия) — 896…
72 (69). Екатерина Александрова (Россия) — 830…
78 (84). Евгения Родина (Россия) — 752…
104 (104). Мария Шарапова (Россия) — 605...
198 (308). Вера Звонарёва (Россия) — 279.