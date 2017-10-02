Кар. Плишкова поднялась на 2-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Гарсия — на 10-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 2 октября чешка Каролина Плишкова поднялась на вторую строчку, француженка Каролин Гарсия — на 10-ю. Лучшая из россиянок, Светлана Кузнецова, опустилась на 11-ю позицию.
Чемпионская гонка WTA. 2 октября
1 (1). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5680.
2 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5085.
3 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5026.
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 4815.
5 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 4620.
6 (6). Винус Уильямс (США) — 4612.
7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 4121.
8 (8). Йоханна Конта (Великобритания) — 3655.
9 (9). Кристина Младенович (Франция) – 2876.
10 (16). Каролин Гарсия (Франция) — 2855.
11 (10). Светлана Кузнецова (Россия) — 2847.
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16 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2195…
17 (18). Елена Веснина (Россия) — 2076…
30 (35). Екатерина Макарова (Россия) — 1545…
31 (29). Дарья Касаткина (Россия) — 1540...
60 (60). Наталья Вихлянцева (Россия) — 896…
68 (65). Екатерина Александрова (Россия) — 818…
78 (74). Евгения Родина (Россия) — 740…
94 (89). Мария Шарапова (Россия) — 605...
182 (289). Вера Звонарёва (Россия) — 279.