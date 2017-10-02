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Рублёв стал первой ракеткой России

2 октября 2017, понедельник. 09:04 Теннис

В обновлённом рейтинге ATP от 2 октября россиянин Андрей Рублёв опустился на 39-ю строчку но, опередив своего соотечественника Карена Хачанова (42-я позиция), стал первой ракеткой России. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг ATP. 2 октября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9465.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 7505.
3 (3). Энди Маррей (Великобритания) – 6790.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4310.
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 4155.
6 (6). Новак Джокович (Сербия) – 4125.
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3925.
8 (8). Григор Димитров (Болгария) — 3575.
9 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3540.
10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 2855.

39 (37). Андрей Рублёв (Россия) — 1182...
42 (32). Карен Хачанов (Россия) — 1100...
64 (62). Даниил Медведев (Россия) — 819...
87 (91). Андрей Кузнецов (Россия) – 611...
89 (88). Евгений Донской (Россия) — 607.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Андрей Рублёв Карен Хачанов
Новости. Теннис
2 октября 2017, понедельник
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09:04 Хачанов опустился на 44-ю позицию в чемпионской гонке ATP
09:04 Рублёв стал первой ракеткой России
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1 октября 2017, воскресенье
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15:20 Гоффен победил Долгополова в финале турнира в Шэньчжэне
15:00 Младенович не выступит на турнире в Гонконге из-за травмы колена
14:55 Кузнецова в трёх сетах уступила Арруабаррене в первом круге турнира в Пекине
14:05 Пейя и Рам выиграли турнир в Шэньчжэне в паре
13:37 Кар. Плишкова вышла во второй круг турнира в Пекине, где сыграет с Петкович
12:31 Истомин за 23 минуты стал обладателем титула в Чэнду
12:14 Макарова сыграет с Шараповой во втором круге турнира в Пекине
11:52 Возняцки стала соперницей Павлюченковой по второму кругу турнира в Китае
11:14 Текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Арруабаррена в Пекине
10:49 Эрлих и Куреши завоевали титул на турнире в Чэнду в парном разряде
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09:47 Бушар проиграла Рыбариковой и не сыграет с Халеп на турнире в Пекине
09:27 Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Брэйди на турнире в Пекине
09:21 Стосур и Чжан Шуай с побед стартовали на турнире в Пекине
09:05 Гарсия завоевала титул на турнире в Ухане, победив Барти, — обзор встречи
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30 сентября 2017, суббота
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