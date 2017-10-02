Фритц занял 10-ю строчку в чемпионской гонке U21

Американец Тейлор Фритц поднялся на 10-ю строчку в чемпионской гонке U21. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, располагается на второй позиции. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 2 октября
1 (1). Александр Зверев (Германия) — 4220.
2 (2). Андрей Рублёв (Россия) — 1084.
3 (3). Карен Хачанов (Россия) — 990.
4 (4). Денис Шаповалов (Канада) — 926.
5 (5). Борна Чорич (Хорватия) — 876.
6 (6). Джаред Доналдсон (США) — 825.
7 (7). Даниил Медведев (Россия) — 717.
8 (8). Чхун Хён (Южная Корея) — 695.
9 (9). Фрэнсис Тиафо (США) — 562.
10 (11). Тейлор Фритц (США) — 504.