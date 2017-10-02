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Фритц занял 10-ю строчку в чемпионской гонке U21

2 октября 2017, понедельник. 09:05 Теннис

Американец Тейлор Фритц поднялся на 10-ю строчку в чемпионской гонке U21. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, располагается на второй позиции. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.

Чемпионская гонка U21. 2 октября
1 (1). Александр Зверев (Германия) — 4220.
2 (2). Андрей Рублёв (Россия) — 1084.
3 (3). Карен Хачанов (Россия) — 990.
4 (4). Денис Шаповалов (Канада) — 926.
5 (5). Борна Чорич (Хорватия) — 876.
6 (6). Джаред Доналдсон (США) — 825.
7 (7). Даниил Медведев (Россия) — 717.
8 (8). Чхун Хён (Южная Корея) — 695.
9 (9). Фрэнсис Тиафо (США) — 562.
10 (11). Тейлор Фритц (США) — 504.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Андрей Рублёв Даниил Медведев Карен Хачанов Тейлор Фритц
Новости. Теннис
2 октября 2017, понедельник
09:05 Фритц занял 10-ю строчку в чемпионской гонке U21
09:04 Хачанов опустился на 44-ю позицию в чемпионской гонке ATP
09:04 Рублёв стал первой ракеткой России
09:03 Кар. Плишкова поднялась на 2-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Гарсия — на 10-ю
09:02 Остапенко стала восьмой ракеткой мира, Звонарёва вошла в топ-200
08:53 Баутиста-Агут уверенно стартовал на турнире в Пекине
00:52 Ван Цян: я не смогла воспользоваться своими шансами против Возняцки
00:34 Радваньска: когда защищаешь много очков, надо показывать лучший теннис со старта
1 октября 2017, воскресенье
23:51 Кузнецова: травма, которую получила на US Open, не даёт играть в полную силу
22:34 Кар. Плишкова: это был мой самый лёгкий матч против Суарес-Наварро
21:33 Свитолина: рада, что уверенно стартовала, и с нетерпением жду игры с Барти
20:58 Никулеску: я сыграла с Контой именно так, как хотела. Сегодня всё было идеально
19:54 Долгополов: в целом Гоффен играл в этом матче лучше, чем я
19:49 Гоффен: этот титул для меня особенный — он первый после травмы
19:20 Багдатис: у меня были болевые спазмы в спине, которые вынудили меня сняться
18:57 Истомин: моей первой мыслью было желание помочь Маркосу
17:21 Никулеску разгромила идущую 8-й в чемпионской гонке Конту в первом круге Пекина
16:22 Шаповалов не успел получить рабочую визу для выступления на турнире в Токио
15:59 Свитолина отыграла все 9 брейк-пойнтов и вышла во второй круг турнира в Китае
15:20 Гоффен победил Долгополова в финале турнира в Шэньчжэне
15:00 Младенович не выступит на турнире в Гонконге из-за травмы колена
14:55 Кузнецова в трёх сетах уступила Арруабаррене в первом круге турнира в Пекине
14:05 Пейя и Рам выиграли турнир в Шэньчжэне в паре
13:37 Кар. Плишкова вышла во второй круг турнира в Пекине, где сыграет с Петкович
12:31 Истомин за 23 минуты стал обладателем титула в Чэнду
12:14 Макарова сыграет с Шараповой во втором круге турнира в Пекине
11:52 Возняцки стала соперницей Павлюченковой по второму кругу турнира в Китае
11:14 Текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Арруабаррена в Пекине
10:49 Эрлих и Куреши завоевали титул на турнире в Чэнду в парном разряде
10:28 Федерер: на роль меня подошли бы ди Каприо, Дэймон или парень, игравший Бонда
09:47 Бушар проиграла Рыбариковой и не сыграет с Халеп на турнире в Пекине
09:27 Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Брэйди на турнире в Пекине
09:21 Стосур и Чжан Шуай с побед стартовали на турнире в Пекине
09:05 Гарсия завоевала титул на турнире в Ухане, победив Барти, — обзор встречи
08:01 Победы Шараповой, Кербер, Квитовой и Халеп — в обзоре матчей турнира в Пекине
07:08 Обзор финальной встречи Бондаренко и Бабош в Ташкенте
04:08 Долгополов: мне очень повезло, что в матче с Джумхуром у меня здорово шла подача
04:03 Гоффен: Лааксонен — боец, это был тяжёлый матч
03:58 Бондаренко: очень устала после трёх матчей за день, но в финале отдала все силы
03:48 Чжань: мы с Мартиной уверены в себе и верим друг в друга
03:18 Физиотерапевт Джоковича: у Новака была серьёзная травма, но он жаждет вернуться
30 сентября 2017, суббота
23:03 Хингис: мы чувствуем, что нас нелегко победить, что мы на ходу
22:51 Касаткина: вместе с Платеником мы достигли множества вершин
22:04 Возняцки стала шестой участницей Итогового чемпионата WTA — 2017
21:53 Шарапова: в третьей партии начала торопиться, и это было не слишком умно
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