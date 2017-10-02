Лидер посева Чилич вышел во второй круг турнира в Токио, победив Циципаса

Хорватский теннисист Марин Чилич (1) вышел во второй круг турнира в Токио, в двух сетах обыграв представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. Лидер посева 8 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Чилич поспорит с победителем матча Ясутака Утияма (Япония, WC) — Франко Шкугор (Хорватия).

Токио. Мужчины. Первый круг

Адриан Маннарино (Франция) — Го Соеда (Япония, WC) — 7:5, 7:6 (7:3).

Бернард Томич (Австралия) — Жоау Соуза (Португалия) — 6:3, 3:6, 6:3.